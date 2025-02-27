«Если всем плевать, зачем мы его проводим?». Дуэйн Уэйд считает, что НБА стоит отменить Матч всех звезд

Дуэйн Уэйд считает, что НБА не стоит проводить Матч всех звезд.

«На Уикенде всех звезд сама игра перестала иметь значение. Обратите внимание на всю эту ерунду, которой приходится заниматься игроку, когда он приезжает на Уикенд всех звезд. После этого никто не захочет играть. Ты приезжаешь на арену в три часа и в течение пяти часов должен фотографироваться и все остальное. Кто захочет после этого играть?

Игрокам трудно бороться, когда сама игра – это не главное. Главное – это спонсоры, партнеры, но не сама игра. Это отнимает время, и когда приходит пора играть, ты не готов, потому что ты весь день фотографировался.

Когда я случайно сломал нос Кобе Брайанту на Матче всех звезд в 2012 году, это положило конец борьбе. Я испортил Матч всех звезд. Это моя вина.

Не знаю, с точки зрения игроков, наверное, стоит отменить Матч всех звезд. Если всем плевать на него, зачем мы его проводим? Если нам плевать на него, это пустая трата времени. Не считая финальной серии, это важнейший момент для нас, когда мы можем показать себя. Если никто не хочет показывать себя и свой талант, зачем его проводить? Парни стараются изо всех сил, чтобы попасть на Матч всех всех, но когда попадают на него, расслабляются и не хотят играть», – заявил 13-кратный участник Матча всех звезд.