Квентин Ричардсон: «Джейсона Тейтума обделяют вниманием на протяжении всего сезона»

Квентин Ричардсон считает, что Джейсон Тейтум заслуживает больше внимания.

«Джейсона Тейтума обделяют вниманием на протяжении всего сезона, учитывая его статистику и сезон, который он проводит, будучи лидером своей команды по многим показателям.

Он не получает признание, которое заслуживает. Я не знаю, чего еще мы хотим от Джейсона Тейтума. Он является идеальным примером для подражания. Он отличный баскетболист, он не участвует в скандалах. Он всегда готов играть. Я не понимаю, почему мы не уделяем ему внимание», – сказал бывший игрок НБА .