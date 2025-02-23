Квентин Ричардсон: «Джейсона Тейтума обделяют вниманием на протяжении всего сезона»
Квентин Ричардсон считает, что Джейсон Тейтум заслуживает больше внимания.
«Джейсона Тейтума обделяют вниманием на протяжении всего сезона, учитывая его статистику и сезон, который он проводит, будучи лидером своей команды по многим показателям.
Он не получает признание, которое заслуживает. Я не знаю, чего еще мы хотим от Джейсона Тейтума. Он является идеальным примером для подражания. Он отличный баскетболист, он не участвует в скандалах. Он всегда готов играть. Я не понимаю, почему мы не уделяем ему внимание», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
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