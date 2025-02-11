«Все, что им нужно, это кто-то, кто будет защищаться и делать подборы». Стивен Эй Смит предложил «Лейкерс» подписать Дуайта Ховарда

Стивен Эй Смит предложил «Лейкерс» подписать Дуайта Ховарда.

«Я не видел его два года и не знаю, как он выглядит. Но все, что нужно «Лейкерс », это кто-то, кто будет защищаться и делать подборы, так почему бы не взглянуть на Дуайта Ховарда ?

Он всегда в форме. Он не бывает не в форме. Я понимаю, что мы давно его не видели, но оглянитесь вокруг. Кто доступен?» – заявил эксперт ESPN.

«Демаркус Казинс играет в Монголии. Почему бы не позвать его? Вы серьезно?» – возразил Брайан Уиндхорст.