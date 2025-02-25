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Макс Кристи об обмене в «Даллас»: «Той ночью я не спал ни секунды»

Макс Кристи рассказал о своей реакции на обмен из «Лейкерс» в «Даллас».

«У меня возникли подозрения, когда мне позвонили.

В тот момент эмоции, очевидно, были довольно сильными. Потом, вернувшись в номер отеля, той ночью я не спал ни секунды. Я был на ногах с 12 ночи до 8:15 утра.

На следующее утро в 8:30 у меня был рейс в Даллас. Сначала я не хотел признавать это. Я не мог поверить, что это происходит», – рассказал защитник «Мэверикс».

По словам Кристи, ему сообщили об обмене за 15 минут до того, как информация появилась в СМИ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Andscape
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