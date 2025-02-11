Клэй Томпсон о Максе Кристи: «Много лет думал, что это сын Дага Кристи»

Клэй Томпсон признался, что считал Макса Кристи сыном Дага Кристи.

«Я много лет думал, что это сын Дага Кристи . Я уточнил у него, оказалось, что они не родственники. У них одинаковые параметры, защитник с ростом 198 сантиметров.

Я невероятно впечатлен Максом , отличное приобретение. У него большое будущее в этой лиге», – сказал защитник «Далласа » о новом партнере по команде.