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Клэй Томпсон о Максе Кристи: «Много лет думал, что это сын Дага Кристи»

Клэй Томпсон признался, что считал Макса Кристи сыном Дага Кристи.

«Я много лет думал, что это сын Дага Кристи. Я уточнил у него, оказалось, что они не родственники. У них одинаковые параметры, защитник с ростом 198 сантиметров.

Я невероятно впечатлен Максом, отличное приобретение. У него большое будущее в этой лиге», – сказал защитник «Далласа» о новом партнере по команде.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Reddit
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