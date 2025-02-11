Клэй Томпсон о Максе Кристи: «Много лет думал, что это сын Дага Кристи»
Клэй Томпсон признался, что считал Макса Кристи сыном Дага Кристи.
«Я много лет думал, что это сын Дага Кристи. Я уточнил у него, оказалось, что они не родственники. У них одинаковые параметры, защитник с ростом 198 сантиметров.
Я невероятно впечатлен Максом, отличное приобретение. У него большое будущее в этой лиге», – сказал защитник «Далласа» о новом партнере по команде.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Reddit
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