Бронни Джеймс о Луке Дончиче: «Никогда не знаешь, что он сделает»
Бронни Джеймс рассказал, чему он учиться у Луки Дончича.
«Его терпению. Быть непредсказуемым. Никогда не знаешь, что он сделает. Пока это лучшее, что я увидел у него. Просто стараюсь перенять у него кое-что», – сказал защитник «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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