Бронни Джеймс о Луке Дончиче: «Никогда не знаешь, что он сделает»

Бронни Джеймс рассказал, чему он учиться у Луки Дончича.

«Его терпению. Быть непредсказуемым. Никогда не знаешь, что он сделает. Пока это лучшее, что я увидел у него. Просто стараюсь перенять у него кое-что», – сказал защитник «Лейкерс ».