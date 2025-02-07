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Кендрик Перкинс: «Я был связующим звеном «Тандер». Кевин Дюрэнт знает»

Кендрик Перкинс отреагировал на слова Кевина Дюрэнта.

«Я был связующим звеном. Кей Ди знает. Когда я пришел в команду, я позаботился о том, чтобы все были на одной волне. Я позаботился о том, чтобы все были единым целым.

Спросите Троя Уивера, Сэма Прести. Можете даже спросить Скотта Брукса. Кей Ди знает!» – сказал бывший игрок НБА.

Ранее Перкинс заявил, что именно он был лидером «Оклахомы», за которую выступал вместе с Дюрэнтом, Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом. Гарнетт ответил, что это «самая безумная дичь, которую он слышал на этой неделе».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ScoopB.com
logoКендрик Перкинс
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoКевин Дюрэнт
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