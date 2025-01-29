«Он мне как старший брат». Тайриз Макси ждал пять лет, чтобы попросить майку у Леброна Джеймса
Тайриз Макси рассказал, как попросил майку у Леброна Джеймса.
«После матча сказал Леброну: «Слушай, мужик, я ждал пять лет, чтобы попросить майку. Я знаю, что мы давно знакомы, но надеюсь, что наконец получу ее в этом сезоне». Он ответил: «Хорошо, договорились».
Он мне как старший брат. У нас один агент. Я тренируюсь с ним каждое лето. Мы начинаем тренироваться в 6 часов, и пару раз я приходил в зал раньше, чем он. Он сказал, что не может этого допустить, и начал приходить в 5», – рассказал разыгрывающий «Филадельфии».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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