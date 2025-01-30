Тони Паркер: «Тим Данкан не разговаривал со мной весь первый год»

Тони Паркер рассказал, как Тим Данкан заставил заслужить его уважение.

«Когда я впервые увидел Тимми, я был впечатлен. Очевидно, я знал, что он суперзвезда — многократный участник Матча всех звезд, MVP Матча всех звезд — я знал, что он был лицом клуба.

Я знал, что если я хочу стать разыгрывающим защитником этой команды, мне нужно заслужить уважение Тима . И он усложнил мне задачу.

Люди думают, что я шучу, но это правда. Он не разговаривал со мной весь первый год. Я думаю, что он не верил, что маленький француз может стать его разыгрывающим защитником на следующие 10 лет», – рассказал 4-кратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио ».