Тони Паркер: «Тим Данкан не разговаривал со мной весь первый год»
Тони Паркер рассказал, как Тим Данкан заставил заслужить его уважение.
«Когда я впервые увидел Тимми, я был впечатлен. Очевидно, я знал, что он суперзвезда — многократный участник Матча всех звезд, MVP Матча всех звезд — я знал, что он был лицом клуба.
Я знал, что если я хочу стать разыгрывающим защитником этой команды, мне нужно заслужить уважение Тима. И он усложнил мне задачу.
Люди думают, что я шучу, но это правда. Он не разговаривал со мной весь первый год. Я думаю, что он не верил, что маленький француз может стать его разыгрывающим защитником на следующие 10 лет», – рассказал 4-кратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Knuckleheads Podcast
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