Тони Паркер о Грегге Поповиче: «Сейчас его здоровье является приоритетом. У него все хорошо»
Тони Паркер сообщил, что Грегг Попович чувствует себя хорошо.
Репортер: «Вы упомянули, что разговаривали с Греггом Поповичем. У вас есть какие-нибудь новости о нем? Я думаю, ему было тяжело пропустить эту поездку, учитывая его любовь к вину, Парижу и Франции»
Тони Паркер: «Да, конечно, у меня есть новости от Попа. У него все хорошо. Он определенно расстроен, что пропустил поездку в Париж. Он был здесь этим летом во время Олимпиады и был бы рад вернуться. Но сейчас его здоровье является приоритетом. У него все хорошо, и это хорошая новость на будущее», – сказал четырехкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио».
В начале ноября Попович перенес, как сообщила команда, «легкий инсульт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал RMCSport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем