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Тони Паркер о Грегге Поповиче: «Сейчас его здоровье является приоритетом. У него все хорошо»

Тони Паркер сообщил, что Грегг Попович чувствует себя хорошо.

Репортер: «Вы упомянули, что разговаривали с Греггом Поповичем. У вас есть какие-нибудь новости о нем? Я думаю, ему было тяжело пропустить эту поездку, учитывая его любовь к вину, Парижу и Франции»

Тони Паркер: «Да, конечно, у меня есть новости от Попа. У него все хорошо. Он определенно расстроен, что пропустил поездку в Париж. Он был здесь этим летом во время Олимпиады и был бы рад вернуться. Но сейчас его здоровье является приоритетом. У него все хорошо, и это хорошая новость на будущее», – сказал четырехкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио».

В начале ноября Попович перенес, как сообщила команда, «легкий инсульт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал RMCSport
logoГрегг Попович
logoСан-Антонио
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logoТони Паркер
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