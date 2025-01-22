Тони Паркер о Грегге Поповиче: «Сейчас его здоровье является приоритетом. У него все хорошо»

Тони Паркер сообщил, что Грегг Попович чувствует себя хорошо.

Репортер: «Вы упомянули, что разговаривали с Греггом Поповичем . У вас есть какие-нибудь новости о нем? Я думаю, ему было тяжело пропустить эту поездку, учитывая его любовь к вину, Парижу и Франции»

Тони Паркер : «Да, конечно, у меня есть новости от Попа. У него все хорошо. Он определенно расстроен, что пропустил поездку в Париж. Он был здесь этим летом во время Олимпиады и был бы рад вернуться. Но сейчас его здоровье является приоритетом. У него все хорошо, и это хорошая новость на будущее», – сказал четырехкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио ».

В начале ноября Попович перенес, как сообщила команда, «легкий инсульт».