«Кто в Америке сможет соперничать с Вембаньямой?» Пол Пирс и Кевин Гарнетт считают, что у сборной США будут проблемы на Олимпиаде 2028 года

Пирс и Гарнетт считают, что у сборной США будут проблемы на Олимпиаде 2028 года.

«У нас будут проблемы на Олимпиаде 2028 года. У нас будут проблемы. Леброна не будет, Дюрэнта не будет, Стефа не будет», – заявил Пирс .

«Когда Вембаньяма физически окрепнет, он станет зверем. Он станет настоящей проблемой. Когда он поймет, что нельзя опускать мяч, а потом один удар в пол, джеб, и станет эффективным с меньшими усилиями. Вемби пугает. Он будет доминировать. Кто в Америке сможет соперничать с ним?» – добавил Гарнетт .