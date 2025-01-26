«Кто в Америке сможет соперничать с Вембаньямой?» Пол Пирс и Кевин Гарнетт считают, что у сборной США будут проблемы на Олимпиаде 2028 года
Пирс и Гарнетт считают, что у сборной США будут проблемы на Олимпиаде 2028 года.
«У нас будут проблемы на Олимпиаде 2028 года. У нас будут проблемы. Леброна не будет, Дюрэнта не будет, Стефа не будет», – заявил Пирс.
«Когда Вембаньяма физически окрепнет, он станет зверем. Он станет настоящей проблемой. Когда он поймет, что нельзя опускать мяч, а потом один удар в пол, джеб, и станет эффективным с меньшими усилиями. Вемби пугает. Он будет доминировать. Кто в Америке сможет соперничать с ним?» – добавил Гарнетт.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал KG Certified
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