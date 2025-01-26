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Джейлен Браун: «После зимы всегда наступает весна»

Джейлен Браун призвал «Селтикс» сохранять спокойствие, несмотря на трудности.

«Одна из моих любимых цитат — «После зимы всегда наступает весна, несмотря ни на что». Так что, когда дела идут не так, как вам хочется, просто держитесь выбранного курса. Ситуация изменится.

У нас достаточно опыта, чтобы знать, как это выглядит. Поэтому мы не можем жаловаться, когда все идет не так, как хотелось бы. Нам просто нужно быть более обстоятельными, более сосредоточенными, принять это и быть готовыми к тому, что все изменится», – сказал форвард «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналистки Ноа Далзелл в соцсети X
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