Рэджон Рондо: «Яннис Адетокумбо более доминирующий в краске, чем Шакил О’Нил»
Рэджон Рондо считает, что Яннис Адетокумбо лучше Шакила О’Нила в краске.
«Он единственный в своем роде. Он – самостоятельная личность, насколько это возможно в нашей игре. Его невозможно остановить. Как я уже говорил, не обязательно быть великими везде, но вы можете проявить свой особый талант в том, что у вас получается лучше всего, и освоить это, тогда у вас появится возможность быть эффективным на площадке.
Я думаю, что он более доминирующий в краске, чем Шак. Очевидно, времена были другими. Я не хочу спорить с Шаком или кем-то еще. Я просто говорю о цифрах. Его проценты выше, и, возможно, он набирает больше очков в краске», – сказал двукратный чемпион НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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