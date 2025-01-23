Рэджон Рондо: «Яннис Адетокумбо более доминирующий в краске, чем Шакил О’Нил»

Рэджон Рондо считает, что Яннис Адетокумбо лучше Шакила О’Нила в краске.

«Он единственный в своем роде. Он – самостоятельная личность, насколько это возможно в нашей игре. Его невозможно остановить. Как я уже говорил, не обязательно быть великими везде, но вы можете проявить свой особый талант в том, что у вас получается лучше всего, и освоить это, тогда у вас появится возможность быть эффективным на площадке.

Я думаю, что он более доминирующий в краске, чем Шак. Очевидно, времена были другими. Я не хочу спорить с Шаком или кем-то еще. Я просто говорю о цифрах. Его проценты выше, и, возможно, он набирает больше очков в краске», – сказал двукратный чемпион НБА .