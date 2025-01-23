14

Рэджон Рондо: «Яннис Адетокумбо более доминирующий в краске, чем Шакил О’Нил»

Рэджон Рондо считает, что Яннис Адетокумбо лучше Шакила О’Нила в краске.

«Он единственный в своем роде. Он – самостоятельная личность, насколько это возможно в нашей игре. Его невозможно остановить. Как я уже говорил, не обязательно быть великими везде, но вы можете проявить свой особый талант в том, что у вас получается лучше всего, и освоить это, тогда у вас появится возможность быть эффективным на площадке.

Я думаю, что он более доминирующий в краске, чем Шак. Очевидно, времена были другими. Я не хочу спорить с Шаком или кем-то еще. Я просто говорю о цифрах. Его проценты выше, и, возможно, он набирает больше очков в краске», – сказал двукратный чемпион НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoШакил О′Нил
logoРэджон Рондо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джефф Тиг: «В противостоянии один на один Яннис победил бы Дюрэнта»
4321 января, 10:46
Джейлен Грин и Яннис Адетокумбо стали игроками недели НБА
220 января, 21:04Фото
Яннис Адетокумбо набрал 34 очка, 15 подборов и 6 передач, «Милуоки» победил «Филадельфию»
120 января, 05:50Видео
«Гонка за MVP». Гилджес-Александер, Йокич и Адетокумбо продолжают лидировать, Каннингем вошел в Топ-10
917 января, 14:20
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Самара» принимает «Зенит»
11 минут назадLive
Стеф Карри, Леброн Джеймс и Джейсон Тейтум лидируют по продажам маек в интернет-магазине НБА
224 минуты назадФото
Тим Леглер: «Я бы убрал слово «безусловный» из статуса фаворита Востока у «Бостона». «Кливленд» по-настоящему хорош»
134 минуты назад
«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер и Никола Йокич оторвались от преследователей
1156 минут назад
«Его лидерство и аура победителя окажут позитивное влияние». Джимми Батлер может стать целью «Мемфиса»
7сегодня, 14:47
«Милуоки» активно ищет возможность усилиться за счет обмена Миддлтона, Портиса и Коннотона
4сегодня, 14:30
«Бостон», «Лейкерс» и «Никс» – лидеры НБА по продаже атрибутики в сезоне-2024/25
3сегодня, 14:15Фото
Расселл Уэстбрук: «Спасибо «Наггетс», что позволили мне быть тем, кем я был всю карьеру»
6сегодня, 14:01
Эрик Споэльстра о Келеле Уэйре: «Если что-то работает так эффективно, пусть работает»
3сегодня, 13:45
Джастин Заник: «Драфт-пик «Финикса» 2031 года – один из самых ценных активов на рынке прямо сейчас»
7сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Кущенко принял участие в Матче друзей АСБ и Совете АСБ
сегодня, 12:50
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» сыграет с «Лиможем»
сегодня, 11:29
Александр Щербенев: «Помогаем Алексею Шведу как можно скорее узнать комбинации и влиться в команду»
1вчера, 19:32
Юстус Холлатц стал игроком «Баварии»
вчера, 15:52
Отец Яниса Тиммы: «Получил сотни тысяч сообщений с соболезнованиями о смерти сына»
вчера, 15:09
Центровой Кирилл Михеев перешел из «Уралмаша» в «Динамо-Владивосток»
вчера, 11:52
Американский форвард Кайзер Гейтс перешел в «Мурсию»
вчера, 10:31Фото
Изменения в регламенте ФИБА вызвали возмущение европейских баскетбольных агентов
вчера, 07:45
Сергей Елевич: «Алексей Швед начнет показывать свое мастерство уже в первых матчах за «Зенит»
22 января, 20:44
Андреас Пистиолис: «Очень нравится баскетбол «Автодора», дорожу победами над этим соперником»
22 января, 19:57
Рекомендуем