Тайлер Хирро о Джимми Батлере: «Не так уж легко работать с кем-то, кто то присутствует, то отсутствует»

Тайлер Хирро высказался о ситуации с Джимми Батлером.

«Мы знаем все, что происходит. Говорить особо не о чем.

Не так уж легко работать с кем-то, кто то присутствует, то отсутствует. Но мы любим Джимми. Мы рады, что он здесь. Я люблю Джимми », – сказал атакующий защитник «Майами ».