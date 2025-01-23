Тайлер Хирро о Джимми Батлере: «Не так уж легко работать с кем-то, кто то присутствует, то отсутствует»
Тайлер Хирро высказался о ситуации с Джимми Батлером.
«Мы знаем все, что происходит. Говорить особо не о чем.
Не так уж легко работать с кем-то, кто то присутствует, то отсутствует. Но мы любим Джимми. Мы рады, что он здесь. Я люблю Джимми», – сказал атакующий защитник «Майами».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
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