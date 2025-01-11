Дрэймонд Грин: «Правила делают игру неинтересной для просмотра»
Дрэймонд Грин высказался о причинах падения рейтингов НБА.
«Я думаю, что сторителлинг совсем плохой. Но нельзя винить во всем СМИ, потому что играют игроки. Но игроки играют по установленным правилам, и я считаю, что правила делают игру неинтересной для просмотра. Игра слишком чистая», – сказал форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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