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Шакил О′Нил – Дуайту Ховарду: «Больше никогда не упомяну твое имя, чувствительный здоровяк»

Шакил О′Нил заявил, что больше никогда не упомянет имя Дуайта Ховарда.

«Дуайт Ховард, смешно, что ты думаешь, будто мне есть дело до тебя, но я больше никогда не упомяну твое имя, чувствительный здоровяк.

Шутник, который не понимает шуток. Больше никогда не произнесу твоего имени. Удачного тебе дня, теперь ты удален. Удачного тебе дня», – написал 4-кратный чемпион НБА, ныне эксперт TNT.

Ранее Ховард предложил О’Нилу прекратить вражду и встретиться, чтобы выяснить отношения.

Конфликт между О’Нилом и Ховардом возник с самого начала карьеры Дуайта, когда его начали сравнивать с легендарным центровым за его стиль игры и характер. О’Нил особенно возражал против того, чтобы Ховард взял себе прозвище «Супермен», которое Шак популяризировал во время своей карьеры. На протяжении многих лет О’Нил постоянно критиковал игру и поведение Ховарда.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Шакила О’Нила в соцсети X
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