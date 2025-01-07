Шакил О′Нил – Дуайту Ховарду: «Больше никогда не упомяну твое имя, чувствительный здоровяк»

Шакил О′Нил заявил, что больше никогда не упомянет имя Дуайта Ховарда.

«Дуайт Ховард , смешно, что ты думаешь, будто мне есть дело до тебя, но я больше никогда не упомяну твое имя, чувствительный здоровяк.

Шутник, который не понимает шуток. Больше никогда не произнесу твоего имени. Удачного тебе дня, теперь ты удален. Удачного тебе дня», – написал 4-кратный чемпион НБА , ныне эксперт TNT.

Ранее Ховард предложил О’Нилу прекратить вражду и встретиться, чтобы выяснить отношения.

Конфликт между О’Нилом и Ховардом возник с самого начала карьеры Дуайта, когда его начали сравнивать с легендарным центровым за его стиль игры и характер. О’Нил особенно возражал против того, чтобы Ховард взял себе прозвище «Супермен», которое Шак популяризировал во время своей карьеры. На протяжении многих лет О’Нил постоянно критиковал игру и поведение Ховарда.