Дуайт Ховард – Шакилу О’Нилу: «Ты слишком большой, чтобы быть таким неуверенным в себе»

Дуайт Ховард ответил Шакилу О’Нилу, назвав «неуверенной в себе задницей».

«Я знаю, что я тебе не безразличен. Потому что твоя неуверенная задница хейтит и говорит чушь обо мне на протяжении 20 лет.

Ты слишком большой, чтобы быть таким неуверенным в себе. Надеюсь, ты больше не будешь упоминать мое имя. Тебе 52 года, и ты пишешь мне в твиттере. И продолжаешь хейтить. Теперь выясняется, что все это время ты шутил.

Ты всегда завидовал. Завидовал Кобе, Пенни, Уэйду. Ты завидуешь и Чарльзу. Иди, двигайся, большая ленивая неуверенная в себе задница.

У меня все еще есть то длинное личное сообщение из пяти абзацев, которое ты мне отправил пару лет назад, в котором говорилось, что я не настолько хорош, чтобы меня ненавидеть. И ты все еще это делаешь. На дворе 2025 год, повзрослей, черт возьми. И двигайся дальше», – написал Ховард .