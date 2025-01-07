Дуайт Ховард – Шакилу О’Нилу: «Ты слишком большой, чтобы быть таким неуверенным в себе»
«Я знаю, что я тебе не безразличен. Потому что твоя неуверенная задница хейтит и говорит чушь обо мне на протяжении 20 лет.
Ты слишком большой, чтобы быть таким неуверенным в себе. Надеюсь, ты больше не будешь упоминать мое имя. Тебе 52 года, и ты пишешь мне в твиттере. И продолжаешь хейтить. Теперь выясняется, что все это время ты шутил.
Ты всегда завидовал. Завидовал Кобе, Пенни, Уэйду. Ты завидуешь и Чарльзу. Иди, двигайся, большая ленивая неуверенная в себе задница.
У меня все еще есть то длинное личное сообщение из пяти абзацев, которое ты мне отправил пару лет назад, в котором говорилось, что я не настолько хорош, чтобы меня ненавидеть. И ты все еще это делаешь. На дворе 2025 год, повзрослей, черт возьми. И двигайся дальше», – написал Ховард.
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