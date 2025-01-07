«Мы должны следить, что соблюдается честность соревнований». Билли Донован заявил, что «Буллс» не думают о пике 1-го раунда

Билли Донован заявил, что «Буллс» не думают о драфт-пике 1-го раунда.

По словам главного тренера «Чикаго» Билли Донована , никто из руководства клуба не говорил с ним о пике первого раунда драфта-2025, который «Буллс» должны отдать «Сан-Антонио» в рамках обмена Демара Дерозана 2021 года. Пик защищен в Топ-10.

«Никто не говорит мне: «Эй, слушай, сиди спокойно с этим драфт-пиком». Мы должны следить, что соблюдается честность соревнований и игры, и я это ценю.

Дело в том, что мы не хотим застрять. Безусловно. Не думаю, что в этом есть какие-либо сомнения. Часть построения, на которую мы должны обращать внимание, — это определение парней, которые помогут нам, возможно, выбраться и двигаться вперед. И я считаю, что в нашей команде есть парни, которые, на мой взгляд, олицетворяют конкурентоспособность, которая мне нравится и которую я ценю», – сказал главный тренер «Чикаго ».

«Буллс» занимают 10-е место в Восточной конференции с результатом 17-19.