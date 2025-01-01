«Сегодня нет подстраховки». Дуэйн Уэйд заявил, что легко набирал бы 30 очков за матч в современной НБА
Дуэйн Уэйд уверен, что легко набирал бы 30 очков за матч в современной НБА.
«Сегодня в НБА нет подстраховки. Я набирал в среднем 30 очков за матч во времена, когда была подстраховка.
Сегодня подстраховки нет, так что я просто выходил бы один на один и разрывал бы соперников. Я слишком быстр. Я слишком силен. Я слишком хорош. Так что я с легкостью набирал бы очки», – сказал трехкратный чемпион НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Дуэйна Уэйда
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