«Сегодня нет подстраховки». Дуэйн Уэйд заявил, что легко набирал бы 30 очков за матч в современной НБА

Дуэйн Уэйд уверен, что легко набирал бы 30 очков за матч в современной НБА.

«Сегодня в НБА нет подстраховки. Я набирал в среднем 30 очков за матч во времена, когда была подстраховка.

Сегодня подстраховки нет, так что я просто выходил бы один на один и разрывал бы соперников. Я слишком быстр. Я слишком силен. Я слишком хорош. Так что я с легкостью набирал бы очки», – сказал трехкратный чемпион НБА .