«Я набрал 60 очков, мы должны были их разнести». Гилберт Аренас рассказал, как Тим Донахи засудил его команду

Гилберт Аренас рассказал, как Тим Донахи засудил его команду.

«Это единственный матч, когда я почувствовал, что нас засудили. Я набрал 60 очков. Я совершил 30 бросков. Сколько штрафных, как вы думаете, я забросил? Ноль!

Я кричал: «Почему вы подсуживаете этой жалкой команде?» Каждый раз, когда мы начинали отыгрываться, они просто начинали свистеть в пользу другой команды.

Мы играли против «Денвера », я набрал 60 очков, мы должны были их разнести, а судьи свистели какую-то чушь. Когда я посмотрел игру, я понял, что Донахи был замешан», – рассказал трехкратный участник Матча всех звезд.

Тим Донахи – судья, который работал в НБА в течение 13 сезонов с 1994 по 2007 год, пока не был уличен в скандале, связанном с азартными играми.