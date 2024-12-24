«Я набрал 60 очков, мы должны были их разнести». Гилберт Аренас рассказал, как Тим Донахи засудил его команду
Гилберт Аренас рассказал, как Тим Донахи засудил его команду.
«Это единственный матч, когда я почувствовал, что нас засудили. Я набрал 60 очков. Я совершил 30 бросков. Сколько штрафных, как вы думаете, я забросил? Ноль!
Я кричал: «Почему вы подсуживаете этой жалкой команде?» Каждый раз, когда мы начинали отыгрываться, они просто начинали свистеть в пользу другой команды.
Мы играли против «Денвера», я набрал 60 очков, мы должны были их разнести, а судьи свистели какую-то чушь. Когда я посмотрел игру, я понял, что Донахи был замешан», – рассказал трехкратный участник Матча всех звезд.
Тим Донахи – судья, который работал в НБА в течение 13 сезонов с 1994 по 2007 год, пока не был уличен в скандале, связанном с азартными играми.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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