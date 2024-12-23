Брэндин Подземски: «Стеф — это Стеф. Легенда и величайший игрок в истории»
«Для ясности и для дальнейшего контекста...
Стеф — это Стеф, и я очень открыто выражал ему свое уважение на площадке и за ее пределами. Он легенда и величайший игрок в истории не просто так.
На площадке нужно быть осторожным и не обдумывать каждое владение. Нужно доверять своей работе, делать то, что хотят тренеры, и проявлять баскетбольный IQ. Иногда это передача, бросок или даже хороший заслон, чтобы помочь открыться партнеру по команде.
Поэтому ты просто играешь и работаешь, чтобы стабильно принимать правильные решения. Во многих случаях это заканчивается передачей мяча открытому Стефу и/или партнеру по команде, когда появляется возможность, и просто делаешь все возможное, чтобы помочь команде», – написал защитник «Голден Стэйт» на своей странице в соцсети.
Ранее Подземски неоднозначно отреагировал на слова главного тренера Стива Керра о том, что «когда в команде есть Стефен Карри, нужно передавать мяч».
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