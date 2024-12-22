Пэйтон Притчард: «Некоторым командам, возможно, не стоит бросать так много трехочковых, но точно не нам»

Пэйтон Притчард высказался о большом количестве трехочковых в современной НЬА.

«Некоторым командам, возможно, не стоит бросать так много трехочковых, но точно не нам. Мы лучшие в этом деле. Зачем нам что-то менять?» – цитирует разыгрывающего «Бостона » журналист The Boston Globe Гэри Уошберн.