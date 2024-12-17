Дэмиан Лиллард: «У меня лучшее празднование в НБА»
Дэмиан Лиллард заявил, что у него лучшее празднование в НБА.
«У кого лучшее празднование в лиге? Мне придется выбрать самого себя. Не хочется этого делать, но думаю, что мое празднование — лучшее», – сказал разыгрывающий «Милуоки» о жесте «Dame Time».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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