Дэмиан Лиллард: «У меня лучшее празднование в НБА»

Дэмиан Лиллард заявил, что у него лучшее празднование в НБА.

«У кого лучшее празднование в лиге? Мне придется выбрать самого себя. Не хочется этого делать, но думаю, что мое празднование — лучшее», – сказал разыгрывающий «Милуоки » о жесте «Dame Time».