Брендан Хэйвуд: «Майкл Джордан даже в 40 лет продолжал приходить в спортзал раньше всех остальных»
«Играть с Майклом Джорданом было счастьем. Мне казалось диким то, что он был и игроком, и генеральным менеджером. Я видел, как парни тусовались с ним, и думал: «Вы понимаете, что тусуетесь с боссом, да?» Когда они звали меня с собой, я просто оставался в своей комнате и играл в видеоигры.
Но Майкл показал мне, почему он был величайшим. Даже в 40 лет он продолжал приходить в спортзал раньше всех остальных, качался с Тимом Гровером и бросал по кольцу. Его работа ног была безупречна. Он научил Бобби Симмонса, молодого игрока, читать защитников: «Когда делаешь джеб, смотри, как он реагирует. Если он опускают эту ногу, иди в эту сторону».
Все действия Майкла были рассчитаны. Он не просто угадывал, он читал язык тела, предвидел размены и всегда знал следующий ход. Наблюдая за этим вблизи, я понимал, что это не случайно. Все дело в подготовке», – рассказал бывший игрок НБА.
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