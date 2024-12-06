Име Удока о поражении от «Уорриорз»: «Сегодня мы были мягкими»
Име Удока раскритиковал игроков «Рокетс» после поражения от «Уорриорз» (93:99).
Несмотря на отсутствие травмированных Стефена Карри и Дрэймонда Грина, «Голден Стэйт» одержал 15-ю подряд победу в соперничестве с техасцами.
«Все те вещи, которые мы сделали ради достижения приемлемого турнирного показателя куда-то испарились в последних двух матчах. Нужно с самого начала выходить заряженными на борьбу. Но несколько человек включились в игру только после перерыва... Да, у них в полном порядке были Куминга и Уиггинс, они доставили нам много хлопот. В важный момент игры, когда у «Уорриорз» не клеилось в атаке, они подбирали в нападении, действовали агрессивно, навязали борьбу.
Сегодня мы были мягкими, в этом смысле это один из наших худших матчей», – заявил главный тренер «Рокетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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