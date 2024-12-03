Джейсон Тейтум: «Хочу выиграть награду MVP и MVP финальной серии»
Джейсон Тейтум рассказал о своих целях.
«Я хочу продолжать прогрессировать. В детстве я был очень мотивирован и поставил перед собой несколько целей, которые сейчас постепенно достигаю.
Я хочу выиграть награду MVP, хочу еще чемпионские титулы, хочу стать MVP финальной серии. Это верхняя часть списка целей, которые я хочу достичь», – сказал форвард «Бостона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт 2Cool2Blog в соцсети X
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