Джейсон Тейтум: «Хочу выиграть награду MVP и MVP финальной серии»

Джейсон Тейтум рассказал о своих целях.

«Я хочу продолжать прогрессировать. В детстве я был очень мотивирован и поставил перед собой несколько целей, которые сейчас постепенно достигаю.

Я хочу выиграть награду MVP, хочу еще чемпионские титулы, хочу стать MVP финальной серии. Это верхняя часть списка целей, которые я хочу достичь», – сказал форвард «Бостона ».