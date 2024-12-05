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Ричард Джефферсон: «Леброну Джеймсу нужна помощь»

Ричард Джефферсон считает, что Леброну Джеймсу нужна дополнительная помощь.

«Леброн Джеймс не должен тащить эту команду. Посмотрите на начало сезона, посмотрите на количество трипл-даблов, которые он сделал. Он установил рекорд карьеры по количеству трипл-даблов подряд. А через пару недель появился человек, который испытывает трудности с броском, потому что коэффициент использования очень высок.

Единственный человек, с которым можно сравнить Леброна на данный момент времени, это Карим Абдул-Джаббар. Когда Карим был в этом возрасте, у него были Мэджик Джонсон, Джеймс Уорти, Байрон Скотт. Вокруг него была более талантливая команда. Леброну Джеймсу нужна помощь. Вот и все. Нужен ли ему перерыв? Да, ему нужен перерыв, но я думаю, что больше для того, чтобы продлить его долголетие, продлить его величие для возможного рывка. Он не может так много брать на себя в начале сезона», – сказал чемпион НБА 2016 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
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