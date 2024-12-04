Тайриз Халибертон: «Мне стыдно за результат, который мы сейчас показываем на площадке»

Тайриз Халибертон взял на себя вину за плохую игру «Индианы».

«У нас сейчас 9 побед и 13 поражений. Мы можем вести себя так, будто мир рушится, но это не так. Но также должно быть ощущение срочности. Любой может сказать: «О, всего четыре матча, и мы вернемся к 50 процентам». Это не так просто.

Я должен начать с себя. Я должен быть лучшим лидером. Я должен делать все лучше и усерднее, потому что я не готов потратить зря год своей карьеры или сезон этого клуба, этой команды.

Мне стыдно за результат, который мы сейчас показываем на площадке. После разговора в перерыве, я думаю, что мы прибавили во второй половине. Но так нужно играть в течение 48 минут. Каждая команда сейчас играет усердно. Каждая команда молода и полна энергии. И нет причин, по которым мы не должны соответствовать им и даже превосходить их», – сказал разыгрывающий «Индианы».