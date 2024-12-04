Пол Джордж о Брэндоне Миллере: «Впечатлен его уровнем зрелости»

Пол Джордж отметил прогресс форварда «Хорнетс» Брэндона Миллера.

«Я наблюдал за ним со скамейки запасных, и я был впечатлен его уровнем зрелости, он нашел свою игру. Он стал спокойнее, стал лучше играть в краске. Он просто чувствует себя более комфортно.

Мы пытались выключить его из игры, но ему удавалось влиять на нее. Он продолжал быть активным, продолжал бросать», – сказал звездный форвард «Филадельфии».