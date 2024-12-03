«Никогда больше с ним так не разговаривай». Айзейя Томас рассказал, как Эл Харрингтон оскорбил Майкла Джордана

Томас рассказал, как предупреждал Эла Харрингтона не оскорблять Майкла Джордана.

«У Джордана выдался плохой вечер. Ему было 37 или 38 лет. Не помню, сколько ему было лет, но он играл не очень хорошо. Эл Харрингтон начал его поддевать: «Джордан, ты уже не тот». Я беру тайм-аут и говорю Элу: «Эй, никогда больше с ним так не разговаривай».

На следующий матч мы приехали в Вашингтон. По-моему, Джордан набрал 40-45 очков. Эл сказал: «Тренер, ты прав. Я больше никогда не буду с ним так разговаривать», – рассказал член Зала славы.