«Никогда больше с ним так не разговаривай». Айзейя Томас рассказал, как Эл Харрингтон оскорбил Майкла Джордана
Томас рассказал, как предупреждал Эла Харрингтона не оскорблять Майкла Джордана.
«У Джордана выдался плохой вечер. Ему было 37 или 38 лет. Не помню, сколько ему было лет, но он играл не очень хорошо. Эл Харрингтон начал его поддевать: «Джордан, ты уже не тот». Я беру тайм-аут и говорю Элу: «Эй, никогда больше с ним так не разговаривай».
На следующий матч мы приехали в Вашингтон. По-моему, Джордан набрал 40-45 очков. Эл сказал: «Тренер, ты прав. Я больше никогда не буду с ним так разговаривать», – рассказал член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости