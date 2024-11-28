«На границе между безумием и гениальностью». Шон Эллиотт сравнил Виктора Вембаньяму с Тимом Данканом и Кобе Брайантом

Шон Эллиотт сравнил Виктора Вембаньяму с Тимом Данканом и Кобе Брайантом.

«У него много общего с Тимом Данканом , который тоже был заядлым любителем тренажерного зала. Поп шутил, что его приходилось выгонять из зала и говорить, чтобы шел домой. Это необычно для больших. Если вам приходится просить бигмена покинуть тренажерку, это нечто неслыханное. Вемби обычно последним уходит из зала.

Я бы сказал, что у него есть немного менталитета Кобе. Даже не немного, а очень много. Он очень хочет стать лучшим. У него невероятное желание и стремление. Это почти маниакальный драйв. Такой же драйв был у Кобе , такой же драйв был у Майкла , когда это на границе между безумием и гениальностью. У Вемби это есть», — рассказал чемпион НБА 1999 года в составе «Сан-Антонио », ныне комментатор.