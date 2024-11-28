  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «На границе между безумием и гениальностью». Шон Эллиотт сравнил Виктора Вембаньяму с Тимом Данканом и Кобе Брайантом
1

«На границе между безумием и гениальностью». Шон Эллиотт сравнил Виктора Вембаньяму с Тимом Данканом и Кобе Брайантом

Шон Эллиотт сравнил Виктора Вембаньяму с Тимом Данканом и Кобе Брайантом.

«У него много общего с Тимом Данканом, который тоже был заядлым любителем тренажерного зала. Поп шутил, что его приходилось выгонять из зала и говорить, чтобы шел домой. Это необычно для больших. Если вам приходится просить бигмена покинуть тренажерку, это нечто неслыханное. Вемби обычно последним уходит из зала.

Я бы сказал, что у него есть немного менталитета Кобе. Даже не немного, а очень много. Он очень хочет стать лучшим. У него невероятное желание и стремление. Это почти маниакальный драйв. Такой же драйв был у Кобе, такой же драйв был у Майкла, когда это на границе между безумием и гениальностью. У Вемби это есть», — рассказал чемпион НБА 1999 года в составе «Сан-Антонио», ныне комментатор.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoМайкл Джордан
logoСан-Антонио
logoТим Данкан
logoКобе Брайант
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Моя макушка на уровне его соска». Дрэймонд Грин прокомментировал фото с Виктором Вембаньямой
6сегодня, 17:20Фото
«Мажет кучу «трешек». Джей Джей Редик ответил на вопрос об изменениях в игре Виктора Вембаньямы
20сегодня, 10:22
«Это смешно, мне нравится». Виктор Вембаньяма прокомментировал прозвище «Зона 51» у его связки со Стефоном Каслом
3сегодня, 10:05
Чарльз Баркли о Вембаньяме: «Единственный в Сан-Антонио, кто не может набрать вес»
7вчера, 09:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Еврокубок. «Бурк» примет «Валенсию», «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Ульмом» и другие матчи
25 минут назадLive
Евролига. «Барселона» примет «Реал», «Жальгирис» встречается с «Басконией» и другие матчи
125 минут назадLive
«Моя макушка на уровне его соска». Дрэймонд Грин прокомментировал фото с Виктором Вембаньямой
6сегодня, 17:20Фото
Единая лига ВТБ. 31 очко Мартина помогло «Уралмашу» обыграть «Енисей», ЦСКА встречается с «Пармой»
12сегодня, 17:02Live
Демаркус Казинс: «Джоэл Эмбиид сосредоточен не на том. Плевать, кто крыса»
10сегодня, 16:37
«Свяжитесь с тремя лучшими генеральными директорами в каждом городе». Айзейя Томас дал финансовый совет современным игрокам
3сегодня, 16:10
Джордж Карл: «Шон Кемп – MVP финала 96 года по мнению большинства, кто смотрел ту серию»
11сегодня, 15:38
NCAA. «Кугарс» Егора Демина сразятся с «Ребелс»
2сегодня, 15:16
«Стеф изменил культуру команды». Кэм Томас считает, что Джеймс Харден оказал большее влияние на игроков, чем Стефен Карри
8сегодня, 14:42
Энтони Эдвардс: «Нас освистывают на домашней арене. Это так неуважительно»
9сегодня, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Зоран Лукич: «Надеюсь, что увидимся с Всеволодом Ищенко в феврале, если «Локо» его отпустит»
28 минут назад
Джонатан Мотли вернулся в расположение «Хапоэля Тель-Авив»
58 минут назад
«Лейкерс» ведут переговоры об обмене Д’Анджело Расселла и Джейлена Худа-Шифино
7сегодня, 16:46
«В его игре нет дыр». Иман Шамперт советует молодым игрокам учиться у Дрю Холидэя
1сегодня, 16:26
Андрей Кириленко: «Сборная России готова играть хоть завтра в любом отборочном турнире»
сегодня, 15:32
Юсуф Нуркич о критике: «Все хотят, чтобы я играл роль Кевина Дюрэнта»
4сегодня, 15:07
Гершон Ябуселе обновил рекорды карьеры – 22 очка и 43 минуты на паркете
4сегодня, 15:02
«Остались дни, а не месяцы». Джереми Сохан намерен скоро вернуться в строй
сегодня, 14:55
Дэниэл Гэффорд о выступлении за сборную Словении: «Это вопрос тайминга»
сегодня, 14:20
Леброн Джеймс смазал данк во время разминки
3сегодня, 14:07Видео