«На границе между безумием и гениальностью». Шон Эллиотт сравнил Виктора Вембаньяму с Тимом Данканом и Кобе Брайантом
Шон Эллиотт сравнил Виктора Вембаньяму с Тимом Данканом и Кобе Брайантом.
«У него много общего с Тимом Данканом, который тоже был заядлым любителем тренажерного зала. Поп шутил, что его приходилось выгонять из зала и говорить, чтобы шел домой. Это необычно для больших. Если вам приходится просить бигмена покинуть тренажерку, это нечто неслыханное. Вемби обычно последним уходит из зала.
Я бы сказал, что у него есть немного менталитета Кобе. Даже не немного, а очень много. Он очень хочет стать лучшим. У него невероятное желание и стремление. Это почти маниакальный драйв. Такой же драйв был у Кобе, такой же драйв был у Майкла, когда это на границе между безумием и гениальностью. У Вемби это есть», — рассказал чемпион НБА 1999 года в составе «Сан-Антонио», ныне комментатор.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости