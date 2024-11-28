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Антонио Дэниелс: «Кристапс Порзингис – идеальное дополнение, чтобы укомплектовать стартовую пятерку «Бостона»

Антонио Дэниэлс назвал возвращение Порзингиса в состав «Бостона» чит-кодом.

«Это дико, насколько «Селтикс» доминировали, и вчера они вернули Кристапса Порзингиса. 220 сантиметров, может выйти и бросить по кольцу. Если вы переключитесь, он не очень физически сильный парень в посте, но у него достаточно мягкий бросок, чтобы бросить через вас. В защите у него есть скорость и длинные руки, чтобы переключиться.

Он является идеальным дополнением, чтобы укомплектовать стартовую пятерку «Бостона». Идеальное дополнение к Дрю Холидэю, Деррику Уайту, Джейсону Тейтуму и Джейлену Брауну», — сказал чемпион НБА 1999 года в составе «Сан-Антонио».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SiriusXM NBA Radio в соцсети X
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