«Свяжитесь с тремя лучшими генеральными директорами в каждом городе». Айзейя Томас дал финансовый совет современным игрокам

Айзейя Томас дал финансовый совет современным игрокам НБА.

«Свяжитесь с тремя лучшими генеральными директорами в каждом городе, куда вы приезжаете.

Вы должны взять за правило приглашать их на матчи, обедать с ними и смотреть, дадут ли они вам какой-нибудь совет. Именно это я делал в течение многих лет в НБА », – заявил двукратный чемпион.