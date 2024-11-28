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«Свяжитесь с тремя лучшими генеральными директорами в каждом городе». Айзейя Томас дал финансовый совет современным игрокам

Айзейя Томас дал финансовый совет современным игрокам НБА.

«Свяжитесь с тремя лучшими генеральными директорами в каждом городе, куда вы приезжаете.

Вы должны взять за правило приглашать их на матчи, обедать с ними и смотреть, дадут ли они вам какой-нибудь совет. Именно это я делал в течение многих лет в НБА», – заявил двукратный чемпион.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Forbes
logoАйзейя Томас
logoНБА
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