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«Он входил в тройку лучших разыгрывающих всех времен». Крис Маллин считает, что Айзейя Томас должен был попасть в «Дрим-тим»

Крис Маллин считает, что Айзейя Томас заслуживал приглашения в «Дрим-тим».

«На тот момент, а затем и исторически, Айзейя Томас входил в тройку лучших разыгрывающих защитников всех времен, верно? Да, так что он мог бы легко оказаться в команде, без вопросов.

Почему он не попал? Я тоже смотрел документальный фильм. Вот что я скажу. Мне не звонили Дэвид Стерн или Чак Дэйли и не говорили: «Эй, с кем ты хочешь играть?» Меня спросили: «Хочешь быть в команде?» Я сказал: «Да, когда я приезжать?» – рассказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
logoАйзейя Томас
logoсборная США
logoНБА
logoДэвид Стерн
Крис Маллин
Чак Дэйли
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