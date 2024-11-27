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«Ни разу не видел его на площадке». Мишко Ражнатович рассказал, как подписал Николу Йокичу

Мишко Ражнатович рассказал, как подписал Николу Йокича, не видя его игру.

«Это самая безумная история в истории европейского баскетбола. Я очень люблю читать газеты, я старомодный парень. У нас в Сербии есть газета вроде L’Equipe во Франции. Я читаю ее каждый день. Это было начало сезона в октябре, и в воскресенье я смотрел результаты всех молодежных местных турниров. В лиге U-18 я увидел, что один парень набрал 28 очков и 25 подборов. Я подумал: «Ух ты».

Через неделю я снова читал газету, и он снова был великолепен. Кажется, было 30 очков и 27 подборов. Если не ошибаюсь, это был матч против «Партизана». Я взял телефон и позвонил своему главному скауту, чтобы спросить об этом парне. Затем меня ждал сюрприз века, потому что мой скаут знал всех 10-летних детей, но он не знал Николу. Я сказал: «Послушай, этот парень, очевидно, центровой, потому что у него 25 подборов. Давай кому-нибудь позвоним и выясним, делает ли он подборы, потому что он старше, или потому что он талантлив». Через две минуты он перезвонил мне и сказал: «Нет, нет, он не старше. Он немного полноват, но очень выделяется среди остальных, он очень талантлив».

Я сказал: «Хорошо, давай съездим в его город, найдем его семью. Я хочу представлять этого парня». Он поехал туда и поговорил с его семьей, его брат Страхинья был главным. Они хотели встретиться со мной, и я приехал через два дня. Мы поговорили и нашли общий язык. Он подписал соглашение о представительстве. За 30 лет только один игрок из Сербии подписал с нами соглашение о представительстве, и никто не видел, как он играет. И этот парень трижды становился лучшим игроком в мире.

Мы начали работать, хотя я ни разу не видел его на площадке. И не только я, но и все мои помощники, его никто не видел. Его не знала даже его команда. Его команда была среднего или низшего уровня. Они не приглашали его играть за взрослых, он играл только за юниоров. Парень пришел в «Мегу», тренер Деян Милоевич сразу поставил его тренироваться со взрослыми, и через пару месяцев он играл в стартовой пятерке на уровне, намного превышающем уровень команды, из которой он пришел. Поэтому каждый раз, когда я думаю о своей карьере агента, я говорю, как мне повезло.

Это чтение газет оказало большую услугу миру баскетбола. Это был первый и последний раз, когда мой скаут не знал какого-то 17-летнего игрока. Каким-то образом этот парень остался в тени», – рассказал агент центрового «Денвера» Николы Йокича.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Skweek
logoНикола Йокич
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logoДенвер
Мишко Ражнатович
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