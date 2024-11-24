Пол Пирс: «Джеймс Харден прошел путь от одного из лучших скореров в истории до одного из лучших распасовщиков»

Пол Пирс отметил уникальную трансформацию Джеймса Хардена по ходу карьеры.

«Мы говорим об одной из лучших индивидуальных карьер. Когда Харден завершит карьеру, будет много разговоров о том, какое место он занимает в списке лучших атакующих защитников всех времен. Так что нужно отдать ему должное.

Он один из тех, кто изменил свою игру по ходу карьеры. Вспомните, он был главным скорером. Он набирал 30, 40, 50 очков, а сейчас он один из лучших ассистентов. Он прошел путь от одного из лучших скореров в истории до одного из лучших распасовщиков. Я никогда не видел такой трансформации во второй половине карьеры, когда игрок доминировал бы в обоих аспектах игры», – сказал член Зала славы.