Кевин Гарнетт: «Далтон Кнехт – новичок года»

Кевин Гарнетт считает Далтона Кнехта лучшим новичком этого сезона.

«Этот парень Кнехт – потрясающий. Я знаю, что забегаю вперед, но он новичок года. Ни один новичок не делает то, что делает он.

Он является третьей опцией для «Лейкерс », впереди Остина Ривза и всех остальных. Ни один новичок не делает то, что делает он. Он как белый деревенский парень», – сказал член Зала славы.