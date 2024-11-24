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Кевин Гарнетт: «Далтон Кнехт – новичок года»

Кевин Гарнетт считает Далтона Кнехта лучшим новичком этого сезона.

«Этот парень Кнехт – потрясающий. Я знаю, что забегаю вперед, но он новичок года. Ни один новичок не делает то, что делает он.

Он является третьей опцией для «Лейкерс», впереди Остина Ривза и всех остальных. Ни один новичок не делает то, что делает он. Он как белый деревенский парень», – сказал член Зала славы.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал KG Certified
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