1

Агент Янниса Адетокумбо: «На сегодняшний день «Милуоки» – единственный вариант»

На данный момент у Яннис Адетокумбо нет других вариантов, кроме «Бакс».

Об этом рассказал агент форварда «Милуоки» Гиоргос Пану.

«Конец сезона покажет. Яннис, очевидно, считает «Милуоки» своим домом. Это не подлежит обсуждению. Он доказал это. Каждый год, каждый вечер болельщики тоже могут это почувствовать. Правда в том, что «Бакс» тоже придется принять решение, как и Яннису, который примет решение в конце сезона.

Важно, чтобы проект продолжал существовать с определенной структурой команды, потому что у таких ребят, как Брук Лопес и Крис Миддлтон, контракты похожи на контракт Янниса. После всего, что предложили «Бакс», мы посчитали справедливым, чтобы они имели в своих руках такой большой актив, как Яннис, чтобы команда продолжала существовать.

На сегодняшний день «Милуоки» – единственный вариант. Других вариантов нет», – сказал агент.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Amerikanos24
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо оформил трипл-дабл в победном матче с «Пэйсерс» – 37 очков, 10 подборов и 11 передач
4сегодня, 06:08Видео
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Энтони Дэвис возглавляют список претендентов на награду
3вчера, 15:59
Яннис Адетокумбо: «Казалось, что мы проиграли 20 матчей. Больше не хотим такого»
121 ноября, 10:50
41+9+8 от Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Чикаго»
321 ноября, 06:59Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Лейкерс» примут «Денвер», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Сан-Антонио» и другие матчи
36 секунд назад
Евробаскет-2025. Украина играет с Израилем
918 минут назадLive
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная Туниса уверенно обыграла команду Ливии
19 минут назад
Джарретт Аллен: «Мы знали, что Донован Митчелл предан нам»
37 минут назад
Тревор Ариза о финале 2009 года против «Орландо»: «Я пытался перегрызть им глотки»
1сегодня, 16:06
«Вашингтон» попытается обменять Кайла Кузму перед дедлайном
2сегодня, 15:43
«Идеальный засранец». Тревор Ариза считает, что Джей Джей Редик идеально подходит на роль главного тренера «Лейкерс»
сегодня, 15:20
«Этого не может быть». У Айзейи Томаса умерла вторая сестра
3сегодня, 14:10Фото
Андрей Кириленко: «Так же, как и футбольная федерация, выбираем тех соперников, кто готов играть»
сегодня, 13:45
Финал Кубка НБА состоится 17 декабря
2сегодня, 13:30
Ко всем новостям
Последние новости
Команды-претенденты проявляют интерес к Роберту Уильямсу
23 минуты назад
«Финикс» попытается усилить состав путем обмена
2сегодня, 15:52
Джоэл Боломбой: «Чувствую себя хорошо, наконец могу полностью двигать ногой»
сегодня, 15:38
Станислав Еремин: «Матч с Тунисом говорит, что сборная России сейчас не в лучшей форме»
сегодня, 14:59
«Рэпторс» представили новый дизайн площадки с динозавром, забивающим в стиле Винса Картера
1сегодня, 14:55Фото
Пять игроков «Голден Стэйт» атакуют из-за дуги с процентом выше 40
11сегодня, 14:39
Дарюс Сонгайла присоединится к тренерскому штабу «Манисы»
сегодня, 14:29
Джамал Мюррэй поймал на площадке муху и отдал ее комментатору
3сегодня, 13:56Видео
Кейд Каннингем пропустит матч против «Орландо» из-за травмы крестцово-подвздошного сустава
сегодня, 13:40
НБА рассматривала вариант с приглашением двух европейских клубов для участия в Кубке НБА
1сегодня, 11:47