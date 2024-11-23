Агент Янниса Адетокумбо: «На сегодняшний день «Милуоки» – единственный вариант»

На данный момент у Яннис Адетокумбо нет других вариантов, кроме «Бакс».

Об этом рассказал агент форварда «Милуоки» Гиоргос Пану.

«Конец сезона покажет. Яннис, очевидно, считает «Милуоки» своим домом. Это не подлежит обсуждению. Он доказал это. Каждый год, каждый вечер болельщики тоже могут это почувствовать. Правда в том, что «Бакс» тоже придется принять решение, как и Яннису , который примет решение в конце сезона.

Важно, чтобы проект продолжал существовать с определенной структурой команды, потому что у таких ребят, как Брук Лопес и Крис Миддлтон, контракты похожи на контракт Янниса. После всего, что предложили «Бакс», мы посчитали справедливым, чтобы они имели в своих руках такой большой актив, как Яннис, чтобы команда продолжала существовать.

На сегодняшний день «Милуоки » – единственный вариант. Других вариантов нет», – сказал агент.