Фото
3

«Этого не может быть». У Айзейи Томаса умерла вторая сестра

Айзейя Томас объявил о смерти старшей сестры.

35-летний разыгрывающий защитник сообщил о потере в среду вечером, опубликовав короткое видео, посвященное Лакише Болдтрип.

«Я скучаю по тебе, старшая сестренка! Черт, как ты меня тоже оставила? Потерял двух сестер! Этого не может быть. Я люблю тебя и скучаю по тебе, королева», – написал Томас.

Причина смерти Лакиши неизвестна. 

15 апреля 2017 года сестра Томаса Чайна погибла в автомобильной аварии. В то время Томас был игроком «Бостона» и на следующий день после трагедии вышел на матч плей-офф против «Чикаго».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
logoАйзейя Томас 1989
происшествия
logoНБА
Баскетбол - фото
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гордон Хэйворд о Руди Гобере: «Каждый раз, когда мы играли против быстрых бросающих защитников, было тяжело»
831 октября, 10:10
Дэмиан Лиллард и Айзейя Томас считают, что судьи помогли «Нью-Йорку» выиграть решающий матч финала WNBA с «Миннесотой»
721 октября, 09:58
Айзейя Томас: «Еще более безумный расклад, если Леброн сыграет в НБА и с младшим сыном Брайсом»
179 октября, 11:51
Майкл Джордан возглавил Топ-20 игроков, выступавших на минимальном контракте. Монта Эллис – 2-й, Айзейя Томас – 3-й
82 октября, 15:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Идеальный засранец». Тревор Ариза считает, что Джей Джей Редик идеально подходит на роль главного тренера «Лейкерс»
13 минут назад
Андрей Кириленко: «Так же, как и футбольная федерация, выбираем тех соперников, кто готов играть»
сегодня, 13:45
Финал Кубка НБА состоится 17 декабря
2сегодня, 13:30
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная Туниса сыграет с командой Ливии
сегодня, 13:22
Евробаскет-2025. Украина сыграет с Израилем
6сегодня, 13:10
Стивен Эй Смит о том, почему Йокича не считают одним из величайших: «Он не может запрыгнуть на бордюр. Первое слово, которое приходит на ум при виде баскетболиста – атлетизм»
29сегодня, 12:00
Лонни Уокер и Тайрик Джонс – в Топ-10 моментов 11-го раунда Евролиги
сегодня, 11:25Видео
Бен Симмонс объяснил, почему не бросает по 10 раз за матч, как хочет тренер «Нетс»
21сегодня, 10:50
У Клэя Томпсона 0 очков при 0 из 8 с игры за 23 минуты в матче с «Наггетс»
18сегодня, 10:38
«Немного бросает». Кавай Ленард не поедет в выездной тур «Клипперс»
6сегодня, 09:47
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Еремин: «Матч с Тунисом говорит, что сборная России сейчас не в лучшей форме»
34 минуты назад
«Рэпторс» представили новый дизайн площадки с динозавром, забивающим в стиле Винса Картера
38 минут назадФото
Пять игроков «Голден Стэйт» атакуют из-за дуги с процентом выше 40
554 минуты назад
Дарюс Сонгайла присоединится к тренерскому штабу «Манисы»
сегодня, 14:29
Джамал Мюррэй поймал на площадке муху и отдал ее комментатору
1сегодня, 13:56Видео
Кейд Каннингем пропустит матч против «Орландо» из-за травмы крестцово-подвздошного сустава
сегодня, 13:40
НБА рассматривала вариант с приглашением двух европейских клубов для участия в Кубке НБА
1сегодня, 11:47
Сэйбен Ли вернулся из «Маккаби» в «Манису»
сегодня, 11:39
Айс Кьюб: «Не гарантируем ему место, но Бронни всегда может попытаться попасть в команду BIG3»
1сегодня, 11:05
Андрей Кириленко: «У нас ребята талантливые, но все играют вторым номером. Нет игрока, который повел бы за собой»
5сегодня, 10:23