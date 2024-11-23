«Этого не может быть». У Айзейи Томаса умерла вторая сестра
Айзейя Томас объявил о смерти старшей сестры.
35-летний разыгрывающий защитник сообщил о потере в среду вечером, опубликовав короткое видео, посвященное Лакише Болдтрип.
«Я скучаю по тебе, старшая сестренка! Черт, как ты меня тоже оставила? Потерял двух сестер! Этого не может быть. Я люблю тебя и скучаю по тебе, королева», – написал Томас.
Причина смерти Лакиши неизвестна.
15 апреля 2017 года сестра Томаса Чайна погибла в автомобильной аварии. В то время Томас был игроком «Бостона» и на следующий день после трагедии вышел на матч плей-офф против «Чикаго».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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