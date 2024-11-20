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«Набрал 25 очков в четвертой четверти». Лу Уильямс рассказал, как играл пьяным против «Нью-Йорка»

Лу Уильямс рассказал, как играл пьяным против «Никс» и набрал 29 очков.

«У нас был дневной матч в Нью-Йорке. Я пришел на арену пьяным в стельку. Я должен был выйти на замену, так что у меня было около восьми минут, чтобы собраться.

Док Риверс называет мой номер, я выхожу играть, сразу теряю мяч дважды. Я принимаю решение сказать правду, сесть на скамейку и смириться с дисквалификацией. Итак, я подхожу к Доку Риверсу и говорю: «Док, буду честен, я в стельку пьян. Я перебрал, мне очень жаль, я это не вывезу».

Док Риверс посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Ты сыграешь всю вторую четверть, чтобы все это дерьмо вышло из тебя с потом, потому что ты будешь нужен мне в четвертой четверти». В четвертой четверти я набрал 25 очков», – рассказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Джамала Кристофера в соцсети X
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