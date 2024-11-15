Шэннон Шарп: «Яннис – не Энтони Дэвис, у него нет стабильного броска»

Шэннон Шарп критически оценил игру Янниса Адетокумбо.

Эксперт считает, что форвард «Милуоки » не настолько хорош, как Энтони Дэвис из «Лейкерс ». Он сказал об этом после матча, в котором грек набрал 59 очков.

«У «Бакс» все хорошо, когда есть пик-н-роллы, потому что Яннис не может участвовать в пик-н-попах, отскакивать вверх под бросок. У него нет стабильного броска. Обычно после получения мяча Яннис старается идти в проход. Ему не нравится играть спиной к кольцу... Это не Эй Ди. Эй Ди и пик-н-поп. Благодаря этому можно играть, например, дрибл-драйв, когда остальные ребята ждут шанса на дуге. Есть много разных опций, когда ваш «большой» обладает броском, как Дэвис, Джоэл Эмбиид.

У Янниса лучше получается, когда Дэйма нет на площадке. И наоборот, Дэйму лучше без Янниса. И это не очень хорошо, они должны уметь играть друг с другом, если команда хочет чего-то добиться. Народ говорит: «Ну, они совсем мало времени провели вместе». Но Яннис не будет долго ждать, когда же у них выработается химия. Им лучше поторопиться», – считает Шарп .