Билл Симмонс: «Джоэл Эмбиид выглядит как Шакил О’Нил периода «Финикса»

Билл Симмонс заявил, что Джоэл Эмбиид похож на Шакила О’Нила периода «Финикса».

«Джоэл Эмбиид вернулся и сыграл в матче против «Никс». Он провел на площадке около пяти минут и выглядел так, будто вот-вот упадет в обморок.

Джоэл Эмбиид выглядит как Шакил О ’Нил периода «Финикса» 2008 года.

Если бы я был болельщиком «Сиксерс», я бы сходил с ума. Как это произошло? Почему он играл на Олимпиаде? Почему вы не говорили нам, что случилось с его ногами, до начала сезона? Почему это покрыто тайной? Он здоров? Что с ним?» – спрашивает эксперт.