Билл Симмонс: «Джоэл Эмбиид выглядит как Шакил О’Нил периода «Финикса»
Билл Симмонс заявил, что Джоэл Эмбиид похож на Шакила О’Нила периода «Финикса».
«Джоэл Эмбиид вернулся и сыграл в матче против «Никс». Он провел на площадке около пяти минут и выглядел так, будто вот-вот упадет в обморок.
Джоэл Эмбиид выглядит как Шакил О’Нил периода «Финикса» 2008 года.
Если бы я был болельщиком «Сиксерс», я бы сходил с ума. Как это произошло? Почему он играл на Олимпиаде? Почему вы не говорили нам, что случилось с его ногами, до начала сезона? Почему это покрыто тайной? Он здоров? Что с ним?» – спрашивает эксперт.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Ringer в соцсети X
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