«Майами» не планирует обмены в ближайшее время

Руководство «Майами» не спешит совершать какие-либо обмены.

Об этом сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс.

«Учитывая необычайную снисходительность Восточной конференции, не стоит ожидать, что «Майами» предпримет какие-либо ранние шаги.

Начиная сезон, «Хит» хотели посмотреть, как будет выглядеть их состав, а затем оценить его. Этот ход мыслей не изменился», – отметил Бонтемпс.

«Майами » находится на 9-м месте в конференции с результатом 4-6.