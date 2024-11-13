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«Майами» не планирует обмены в ближайшее время

Руководство «Майами» не спешит совершать какие-либо обмены.

Об этом сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс.

«Учитывая необычайную снисходительность Восточной конференции, не стоит ожидать, что «Майами» предпримет какие-либо ранние шаги.

Начиная сезон, «Хит» хотели посмотреть, как будет выглядеть их состав, а затем оценить его. Этот ход мыслей не изменился», – отметил Бонтемпс.

«Майами» находится на 9-м месте в конференции с результатом 4-6.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
возможные переходы
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