«Майами» не планирует обмены в ближайшее время
Руководство «Майами» не спешит совершать какие-либо обмены.
Об этом сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс.
«Учитывая необычайную снисходительность Восточной конференции, не стоит ожидать, что «Майами» предпримет какие-либо ранние шаги.
Начиная сезон, «Хит» хотели посмотреть, как будет выглядеть их состав, а затем оценить его. Этот ход мыслей не изменился», – отметил Бонтемпс.
«Майами» находится на 9-м месте в конференции с результатом 4-6.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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