Клэй Томпсон: «Оказываться по другую сторону баррикад во время очередной вспышки от Стефа – довольно печально»

Клэй Томпсон поделился впечатлениями от первого матча против «Уорриорз».

На счету Клэя 22 очка, 4 подбора и 3 передачи. «Голден Стэйт » победил со счетом 120:117.

«Это был классный опыт. Я очень благодарен болельщикам. Капитанская фуражка оказалась замечательным ходом, все-таки я люблю кататься на лодке, тот еще яхтсмен. Видел много знакомых лиц на арене, теплое чувство... никогда не буду воспринимать все это как должное. Было очень здорово», – заявил 4-кратный чемпион НБА в составе «воинов».

Стеф Карри набрал последние 12 очков «Уорриорз» в концовке.

«Игра Стефа в концовке? Оказываться по другую сторону баррикад во время его очередной вспышки – довольно печально. Стеф поймал кураж в решающий момент и реализовал несколько нереальных бросков. Хотя для нас это отстой... Но мы ведь сыграем с ними еще три раза, надеюсь, этот матч поможет нам сделать правильные выводы», – сказал защитник «Мэверикс».