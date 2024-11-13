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Стеф Карри по согласованию с Клэем Томпсоном не стал произносить речь в перерыве матча «Уорриорз» – «Мэверикс»

«Голден Стэйт» тепло встретил Клэя Томпсона.

«Уорриорз» раздали болельщикам в «Чейз центре» капитанские фуражки и показали трибью-видео в честь бывшего игрока команды, который летом перешел в «Мэверикс».

«Голден Стэйт» также планировал речь от многолетнего товарища по команде Клэя Стефена Карри в большом перерыве встречи.

Карри пообщался с Томпсоном накануне матча, после чего от этой идеи отказались.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Тима Макмана
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