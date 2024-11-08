Журналист Маркус Хэйс, из-за стычки с которым дисквалифицирован Эмбиид, продолжит писать о «Сиксерс»

Журналист Маркус Хэйс продолжит обозревать выступление «Филадельфии».

НБА ранее дисквалифицировала центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида на три матча за стычку с Хэйсом в раздевалке после игры.

Эмбиид толкнул обозревателя The Philadelphia Inquirer после проигранного матча с «Мемфисом» (107:124). Игрок был недоволен журналистом, написавшим колонку, в которой мимоходом упоминались погибший брат баскетболиста и названный в его честь сын Артур.