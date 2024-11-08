Журналист Маркус Хэйс, из-за стычки с которым дисквалифицирован Эмбиид, продолжит писать о «Сиксерс»
Журналист Маркус Хэйс продолжит обозревать выступление «Филадельфии».
НБА ранее дисквалифицировала центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида на три матча за стычку с Хэйсом в раздевалке после игры.
Эмбиид толкнул обозревателя The Philadelphia Inquirer после проигранного матча с «Мемфисом» (107:124). Игрок был недоволен журналистом, написавшим колонку, в которой мимоходом упоминались погибший брат баскетболиста и названный в его честь сын Артур.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TMZ Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости