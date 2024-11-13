Кэмерон Бринк снялась в купальнике для ежегодного издания Sports Illustrated
Кэмерон Бринк дебютирует в ежегодном выпуске Sports Illustrated Swimsuit.
Sports Illustrated Swimsuit – ежегодное издание, публикуемое американским журналом Sports Illustrated. Основной темой издания являются фотографии девушек в купальниках.
Выпуск Sports Illustrated Swimsuit с 22-летней баскетболисткой женской НБА состоится в 2025 году.
Ben Horton/Sports Illustrated
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated Swimsuit Issue
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