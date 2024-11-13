Кэмерон Бринк снялась в купальнике для ежегодного издания Sports Illustrated

Кэмерон Бринк дебютирует в ежегодном выпуске Sports Illustrated Swimsuit.

Sports Illustrated Swimsuit – ежегодное издание, публикуемое американским журналом Sports Illustrated. Основной темой издания являются фотографии девушек в купальниках.

Выпуск Sports Illustrated Swimsuit с 22-летней баскетболисткой женской НБА состоится в 2025 году.

Ben Horton/Sports Illustrated