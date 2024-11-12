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Брэндон Дженнингс: «Полу Джорджу можно завершать карьеру»

Дженнингс считает, что «Сиксерс» следует перевести Пола Джорджа на скамейку.

«Полу Джорджу можно завершать карьеру.

Они просто впустую растрачивают талант. Они угождают талантливым игрокам и не дают шанса многим хорошим баскетболистам. Помните, как Дуэйн Уэйд начал выходить со скамейки запасных? Я думаю, что пришло время некоторым игрокам выходить со скамейки запасных.

Что они получают с точки зрения эффективности? Им нужно омолодить состав и инвестировать в будущее», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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