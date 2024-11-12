Пол Джордж: «Очень расстроился, что не смог сыграть в овертайме матча с «Шарлотт», но парни молодцы»
Пол Джордж расстроился из-за вынужденного попадания на скамейку.
Звездный форвард «Филадельфии» вынужден был провести овертайм матча с «Шарлотт» (107:105) на скамейке запасных.
Джордж провел на площадке 33 минуты к концу основного времени, достигнув лимита, который установлен в связи с ушибом кости левого колена.
«Очень расстроился, что не смог сыграть в овертайме. Очень расстроился.
Матч так складывался, что мне хотелось быть рядом с товарищами по команде, особенно когда ты дома. К счастью, парни молодцы, они справились», – заявил форвард.
Джордж после возвращения в строй провел 4 матча, набирая 14,3 очка, 4,8 подбора и 5,8 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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