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«Мы заслуживаем жизни в безопасности и уважении». София Джамора высказалась о насилии со стороны Джексона Хэйса

София Джамора впервые высказалась о насилии со стороны Джексона Хэйса.

«Хочу поблагодарить всех за вашу любовь, поддержку и добрые сообщения. Я так тронута и мотивирована вами. Ваши слова согрели мое сердце и заставили меня почувствовать себя увиденной так, как я никогда не могла себе представить. Как жертва домашнего насилия, я хотела поделиться тем, что вы не одиноки.

Я любила человека, которому доверила свою безопасность и благополучие. Пройти через этот опыт было тяжело, но теперь каждый день я чувствую благодарность просто за то, что я здесь, выздоравливаю и восстанавливаю свою жизнь. Если вы боретесь с насилием, пожалуйста, знайте, что вам не нужно проходить через это в одиночку — найдите того, кому вы доверяете, любимого человека, консультанта или даже местные власти. Помощь существует, и существует надежда.

Поделившись этим, я надеюсь дать каждому из вас смелость противостоять насилию. Давайте вместе выскажемся. Ваш голос имеет значение, и вы заслуживаете жизни в безопасности и уважении», – написала популярная модель в соцсети.

Ранее было опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс толкает и плюет в свою девушку Софию Джамору.

Инцидент произошел в 2021 году. Вызванная полиция произвела арест, во время которого баскетболист оказал сопротивление. Хэйс был приговорен к трем годам лишения свободы условно и 450 часам общественных работ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
происшествия
logoЛейкерс
logoНБА
logoДжексон Хэйс
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